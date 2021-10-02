巴西將引進中國康希諾新冠疫苗。（中新社）

央視新聞報導，當地時間10月1日，巴西Biomm生物制藥公司與中國康希諾生物股份公司簽署協議，將引進康希諾生物股份公司生產的新冠疫苗，並將向巴西國家衛生監督局申請康希諾新冠疫苗的緊急使用權。

目前，在巴西廣泛使用的大陸疫苗還有來自北京科興中維生物技術有限公司研發的克爾來福新冠疫苗。