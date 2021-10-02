巴西將引進大陸康希諾新冠疫苗 11:572021/10/02 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 央視新聞報導，當地時間10月1日，巴西Biomm生物制藥公司與中國康希諾生物股份公司簽署協議，將引進康希諾生物股份公司生產的新冠疫苗。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西將引進中國康希諾新冠疫苗。（中新社） 央視新聞報導，當地時間10月1日，巴西Biomm生物制藥公司與中國康希諾生物股份公司簽署協議，將引進康希諾生物股份公司生產的新冠疫苗，並將向巴西國家衛生監督局申請康希諾新冠疫苗的緊急使用權。 目前，在巴西廣泛使用的大陸疫苗還有來自北京科興中維生物技術有限公司研發的克爾來福新冠疫苗。 鼓勵民眾接種 巴西研究機構籲全國採用疫苗護照 大陸建大型常設隔離所 供入境檢疫 #康希諾 #新冠疫苗 #巴西 #引進 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國新視野－亂局之中的大陸台商求生術 04:102021/10/02 全球財經 中方代表75國第76屆聯大 籲實現疫苗公平分配 09:462021/10/02 兩岸 連11個月成長 韓國9月出口刷新紀錄 04:102021/10/02 全球財經 雙城論壇辦不辦 柯P嘆為難 04:102021/10/02 地方新聞 高端腸病毒71型疫苗 申請台藥證 04:102021/10/02 財經要聞 新冠口服藥來了 美老牌藥廠狂噴 莫德納遭大屠殺 10:572021/10/02 財經 默克新冠口服藥拚EUA 台灣參與臨床 04:102021/10/02 焦點要聞 陸港觀盤－恒指初步支持於24,000點 04:102021/10/02 全球財經 陳奕光專欄－利空測底 靜待反攻訊號 04:102021/10/02 財經要聞 陳昇辦生前告別式不留憾 04:102021/10/02 娛樂新聞 今年3月邊境開放喊卡 陳時中解密：發生一件事 09:502021/10/02 生活 兩岸熱門新聞 大陸軍事消息：看了珠海航展 英國更怕阿根廷買梟龍了 - 兩岸 被大陸釋放的斯帕弗返回加拿大後 首度發表公開聲明 - 兩岸 美媒：戴琪將宣布陸未遵守第一階段貿易協定 - 兩岸 布林肯發賀詞 尋求與中國合作 - 產業財經 - 旺報 《紐時》：遠程武力投送與澳核潛艇壓不住中國 也保不了台灣 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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