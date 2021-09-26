國民黨主席選舉，江啟臣以不到2成的得票落敗，這有棄保的效應在，而非江啟臣真正的成績單。

去年江啟臣當選主席，有新世代的朝氣，也有傳統框架的突破。江啟臣對國民黨最大的影響，在於改變看待「國共關係」的角度。以往國民黨將「國共關係」略等於「兩岸關係」，那麼中國共產黨與中國國民黨的友好程度，就成為黨主席的成績之一。

然而江啟臣去年當選後，不強求得到中共賀電，原本王金平的訪陸之旅，也在「求和」說的干擾下終止。簡言之，江啟臣對於北京的態度是「不亢不卑」，他看得很清楚，國民黨若執政，是要代表台灣與北京談判，那就不能讓台灣人民覺得，國民黨需要看北京的臉色。

「兩岸關係」要好，有賴於國民黨重返執政；國民黨要重返執政，「國共關係」就不能太好；這看似弔詭，靜下心來細想，又是邏輯之必然。

朱立倫當選後，習近平以「中國共產黨總書記」的身分發出賀電，提到「為國家謀統一」，朱立倫則以「求同尊異」回復。賀電的內容一定是雙方幕僚先行確認的，朱立倫並沒有改變一貫立場，北京還是願意發電祝賀，顯然「江啟臣慣例」為後任者，創造了更大的彈性。

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