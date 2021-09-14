中廣董事長趙少康近日在國民黨內發起「戰鬥藍」行動，積極針對民進黨政府進行批判。趙少康今日指出，國民黨王育敏等4人因揭發蘇嘉全私訪印尼高層圖謀個人私利，在蘇嘉全提告後，王育敏等4人遭判賠200萬、登報道歉3天。對此，中廣董事長趙少康表示，「蘇嘉全印尼電文案就是政治判決、司法追殺！」

趙少康14日在臉書發文直指，蘇嘉全「印尼電文案」是政治判決、司法追殺！他表示，外交部證實確有這篇電文，電文第一頁就開宗明義「我國營事業似已被若干中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，王育敏等人在有憑有據下，法官卻依然重判4人應賠償200萬元。還要在三大報頭版下方連續刊登半版廣告道歉三天，至少也要花300萬。

趙少康強調，王育敏等人盡到查證義務，而不是憑空捏造、空穴來風，刑事判決更強調「日期錯誤，被告主觀上沒有犯意，屬可受公評政治性言論」因此獲不起訴，但民事判決卻依然被重判200萬。

趙少康舉例指出，過去有批評文建會「人渣公務員」言論判賠30萬元無須道歉、誣指馬英九收2億元政治獻金判賠180萬元，甚至烏龍爆料時力黨工持毒也只判賠40萬。一個有根據、經查證的吹哨者言論，刑事訴訟確定不起訴的案子，卻判賠高達200萬元，還要刊登半版廣告3天，「難道有憑有據的指控比這些案例還嚴重嗎？」

對於此次判決，趙少康指出，蘇嘉全「印尼電文案」遭判賠200萬，顯見蔡政府利用司法限縮言論自由，製造社會輿論寒蟬效應。

最後，趙少康支持面對不合理的判決應該上訴到底，還給王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲等人一個清白。