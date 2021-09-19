台灣5月中爆發大規模社區感染後，衛福部長面對記者詢問，曾冒出過許多「名言佳句」。因疫情的關係，各縣市紛紛停辦烤肉活動，目前僅離島3縣市「可以在戶外公共場所」烤肉，只有幾個縣市開放家戶自行烤肉，有的縣市「僅能在家中」烤肉，連在騎樓都不行。中廣董事長趙少康搞笑表示，用最耳熟能詳的陳時中語錄，做為烤肉提醒，請記得發揮公德心，大聲說「我負責」。

趙少康19日在臉書貼文表示，今年因為疫情，各縣市紛紛停辦烤肉活動，只有幾個縣市開放家戶自行烤肉。就用最耳熟能詳的陳時中語錄，做為烤肉提醒，博君一笑，也祝大家中秋節平安快樂。

趙少康接著端出陳時中語錄：中秋烤肉的肉品，可以多準備一些雪花牛、梅花豬，不過「Duck不必」；除了肉品，也要烤些香菇、蔬菜類，只吃肉不吃菜，「不是一個健康的態度」；烤肉醬含各種調料，因此記得補充水分，飲料杯隨時裝滿，「不要太不滿」；烤肉要有耐心，肉品如果還有血色，「不是烤不好是還沒烤好」；注意不要太high，影響鄰居安寧，「畢竟有人不太喜歡這樣子」，你想你也知道，我也不用再說；邊烤肉記得邊收拾垃圾，如果垃圾太多，「我們就不會收了」；最後復原場地時，請記得發揮公德心，大聲說「我負責！」

網友回應說，「這些語錄超好笑。」、「哇！一句不差完全吻合。」、「沒辦法餒，還是要罵他，光想到我第一劑的疫苗不知道還在哪裡，我就又忍不住了，怎辦？凍不住了！」