國民黨18日在臉書公布最新政黨民調，國民黨以支持度21.7%居第一，其次是民進黨的20.8%，民眾黨為11.4%居第三，第四名則是時代力量2.4%。國民黨18日在臉書貼文直指，民調數字是最直接的民意展現，蔡政府面對人民的失望，應該要徹底檢討修正。

該民調是由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，訪問期間自9月14日至16日，共成功訪問1071份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、縣市、教育程度之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

國民黨18日在臉書貼文表示，國民黨在經歷失去政權的低潮後，全黨上下團結一致，努力扮演稱職的在野黨，監督蔡政府，希望贏回人民的信任與支持。並指出，TVBS之前所做的政黨支持度民調，國民黨以23.4%領先民進黨的21.8%，最新的政黨民調，國民黨支持度則再度以21.7%排名第一。

國民黨指出，這份民調數據代表國民黨這段時間落實改革、強力監督，已逐漸得到國人的肯定。而全面執政的蔡政府，任內透過NCC限縮新聞自由，以社維法箝制人民言論，大搞政治酬庸，清算異己漠視民生；甚至質疑蔡政府對待新冠疫情消極散漫，第二劑疫苗遙遙無期，還逼迫人民施打沒有經過第三期試驗的高端。而民調數字則是最直接的民意展現，蔡政府面對人民的失望，應該要徹底檢討與修正。