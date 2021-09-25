主席江啟臣與夫人劉姿伶投完票後手握拳頭共同合影。(陳淑娥攝)

【LIVE直播】國民黨主席爭霸戰！ 江啟臣現身投票｜2021.09.25

國民黨黨主席選舉25日舉行，現任主席江啟臣一早前往台中豐原區黨部投下神聖一票，他表示自己的心情從昨晚12點過後就很放鬆，有信心打贏這場選戰，繼續帶領國民黨持續改革。

主席江啟臣與夫人劉姿伶一早前往台中豐原區黨部投票，兩人投完票後手握拳頭共同合影。劉姿伶則對江啟臣說「加油，好好休息，繼續為黨打拚」。

選前一夜，前市長胡志強跟副議長顏莉敏在臉書表態支持他，是否有信心打贏這場選戰？江啟臣說，他對今天的選情相當有信心，特別是在大家的大力幫下，相信大家都期待黨的改革能夠延續，然後能夠繼續努力，讓國民黨更好，他不辜負大家的期望，繼續努力、繼續打拼。

針對民調是否引發棄保效應，江啟臣表示，不要低估黨員的智慧，相信黨員絕對會做出最智慧的選擇，在黨內選舉要用民調來操作棄保，其實是對黨員智慧的一個侮辱。

江啟臣指出，黨意跟民意一定要盡量貼合，黨有黨的主張、理想、價值理念，本來就是每一個政黨都會有的，可是在很多的政策上，如何能夠更貼近社會的需要、民眾的需求，還有民意的走向，這個也是做一個政黨，應該要努力去結合民意的地方，他相信黨員也是這樣一個想法，就算是黨內選舉，黨員的智慧是絕對可以做出如何讓黨意跟民意最好結合的一個選擇。

江啟臣說，自己的心情從昨晚12點過後就很放鬆，平常心就是最好的準備，正面看待整個選舉的過程跟結果，國民黨需要的是正能量、正面的看法，有越多的正能量，相信黨就會越來越好。