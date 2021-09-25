當選新任國民黨黨主席 朱立倫出面說明

國民黨主席候選人朱立倫今天在黨主席選舉中勝出，朱立倫感謝其他候選人江啟臣、張亞中及卓伯源，喊話團結將來還會借重他們。對於兩岸關係，朱立倫強調兩岸很重要，上任就會恢復兩岸交流平台跟溝通管道，「請大家拭目以待」。

朱立倫今（25）日晚間表示，誠惶誠恐心情，一起出發努力。感謝黨內工作人員志工，更感謝願意站出來投票的黨內同志，捍衛中華民國，要團結每一位同志，不管支持是誰，都是支持國民黨的候選人，大家團結再一起，號召好朋友回到大家庭一起打拚。

朱立倫說，他已經致電張亞中、卓伯源、江啟臣。會請卓伯源一起努力；張教授的熱情決心，謝謝張教授的指教，在電話中，將來有很多機會一起討論交流，成為國民黨的戰力。朱也感謝江啟臣對黨無私無我的付出，相信他的作為，在黨史上會留下很好的紀錄。

朱立倫表示，黨內選舉彼此或有不同意見，但因為他們的投入，國民黨展現民主政黨的表現，是國民黨走向開放多元政黨里程碑。國民黨要團結在一起，要發揮戰力，做「必勝藍」，對抗鴨霸民進黨。

朱立倫強調，在兩岸路線上他絕對不會變成小綠，不會畏懼任何民進黨貼的標籤，他上任就要重建兩岸交流平台跟溝通管道，在國民黨黨綱跟黨章規範下進行兩岸交流，第一步就先從社會力交流開始啟動。

朱立倫強調兩岸關係的重要性，上任將恢復所有溝通管道跟交流平台，「做比說重要，請大家拭目以待。」朱立倫並表示，國際關係上，他上任第一天就會啟動對美代表處的籌備工作。

朱立倫也提到，他今天還跟正在擔任「刪Q罷免案」志工的顏寬恒，接下來國民黨有戰鬥性任務，無論是罷免、公投跟選舉都要參與。

不過江啟臣剛剛已經宣布請辭，朱立倫依照規定要在10月30日全代會上才能就任黨主席，刪Q卻是10月23日，屆時該由誰領導罷免案？朱立倫對此表示，黨主席請辭還是要中常會通過，中常會如何決議他沒辦法預做判斷，但是他的交接要依照規定在全代會上進行，他不能自己決定就任時間。