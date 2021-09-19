國民黨主席選舉網路辯論會，兩候選人前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中捉對廝殺，現任黨主席江啟臣似乎被邊緣化。國民黨台北市議員徐巧芯表示，朱立倫或張亞中兩個人都很有可能勝選，現在是一個五五波的情況。她強調，不管是誰勝選，都必須注意到張亞中現象的背後因素，那就是，藍營支持者認為國民黨監督民進黨的這個期待，沒有被彰顯出來。

徐巧芯19日在政論節目《新聞大白話》中表示，原本以為這次黨主席之戰是朱立倫、江啟臣之爭，現在變成朱立倫、張亞中對決，似乎已經開始變得不一樣了。未來是朱立倫勝出或是張亞中贏？她認為，他們兩個都很有可能勝選，現在是一個五五波的情況。

徐巧芯接著表示，如今有的縣市首長包括台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善和南投縣長林明溱，站出來力挺朱立倫。接下來可以觀察，張亞中說不定也有認識一些很厲害的縣市首長出來力挺他。兩強相爭，到底誰會勝出，所有黨員可以陸續去觀察。

徐巧芯指出，為什麼張亞中的聲勢崛起這麼快？其實除了他的兩岸主張之外，還有另外一點就是藍營很多民眾對民進黨現在做這麼爛，疫苗、各樣的鴨霸，然後還把手伸進公廣集團，已經非常不滿了，因此他們覺得，朱立倫和江啟臣反正就是這樣，乾脆打掉重練，換一個從來沒看過的張亞中來試試看。

徐巧芯表示，不管最後是不是朱立倫勝選，都必須要注意到張亞中現象的背後因素，也就是，藍營支持者認為國民黨監督民進黨的這個期待，沒有被彰顯出來，因此未來不管是誰當選黨主席，都必須針對這點去改變。