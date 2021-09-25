國民黨主席選舉落幕，朱立倫回鍋擔任黨魁，而在這次選舉刮起一陣炫風的孫文學校校長張亞中稍早受訪表示，這次選舉在喚起黨魂的道路上邁出很大的一步，中國國民黨是屬於所有中華民族的，有責任要結束兩岸敵對狀態，並創造兩岸和平。

張亞中說，很遺憾這一次黃花崗革命失敗了，但是對於未來成功距離又更近了。這場選舉獲得了社會普遍關注以及黨員的付出，大家感覺到這次黨主席選舉不是大家換位置而已，這是一場國民黨黨魂的選舉。

張亞中表示，台灣是一個以中華文化為核心的多元文化，如果中國國民黨不能捍衛中華文化，反而跟著民進黨起舞，就不夠資格稱為中國國民黨。我們要捍衛中華史觀、反對台獨史觀，中國國民黨黨員的身份認同應該是「我是台灣人、也是中國人」，如果身份認同上採取搖擺，不僅對不起列祖列宗，也不夠格作為黨員。

張亞中指出，中國國民黨是屬於所有中華民族的，有責任要結束兩岸敵對狀態，並創造兩岸和平；當民進黨選擇鬥，不可以因為在野就採取「拖」的路線，這樣做是置台灣人民何地？我們即使在野也要有勇氣解決兩岸難題，希望中國國民黨能堅持自己理念，不要忘了自己使命。