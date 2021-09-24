莫文蔚推出廣東話專輯《The Voyage》。（索尼音樂提供）

莫文蔚近日推出廣東話專輯《The Voyage》，對於專輯名稱來由，Karen 表示「其實人生就是一個旅程，我就在音樂路上一直走，去了很多地方，看了很多風景，都是透過音樂來跟大家分享我的感受。我的起點在香港，可是出道以來，大部分時間都去了其他地方工作，直到去年推出《呼吸有害》，這首歌好像把我『帶回家』」，最開心的莫過於相隔這麼多年重回自己的起點，看到很多熟悉的臉孔，粉絲也一直守候著她。

聊起為什麼這次想做影像專輯，莫文蔚認為現在只用聽的音樂的專輯是不夠的，故此決定以visual album 的概念去籌備這張專輯，並透露當中有不少幕後鏡頭，會有她想對歌迷說的話，也有老公Johannes的出現，莫文蔚還提醒大家要花點眼力才能找到。

此外，莫文蔚今年中秋節獲邀參與中央廣播電視總台中秋晚會，她在晚會上身穿紫色蝴蝶結長裙、首度獻唱〈這世界那麼多人〉，成為全場焦點。對於中秋，莫文蔚認為是個充滿愛的日子，一家人可以團圓共聚，絕對是別具意義。雖然今年中秋撞正莫文蔚母親的生日（21日），因工作關係無法與母親共度，但她心念母親，特別在Instagram給莫媽媽隔空唱了生日歌。