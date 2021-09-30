籃網球星厄文究竟打過疫苗沒至今無人知曉，厄文以隱私權為由拒絕回答，但假如厄文沒有接種疫苗，依照紐約市的防疫規定，籃網和尼克球員是不能在主場球隊出賽的，因此，紐約市長畢爾呼籲厄文盡快接種疫苗，因為球迷想看到你打球的英姿。

畢爾強調，接種疫苗吧！球迷希望看到你，我們也都希望你回來，有些NBA球隊都已完成100%疫苗接種，對我有人來說，這都是很好的例子。

假如球員依舊不願接種疫苗，NBA副總裁巴斯表示，如果球員因為當地政府的防疫規定而缺席比賽，那麼是無法拿到薪水的。

NBA的態度相當強硬，這對於堅持不肯打疫苗的勇士威金斯和籃網厄文而言是重大損失，因為兩人將無法在主場出賽，威金斯將損失1650萬美元，厄文則是損失1700萬美元。

外界認為在龐大經濟損失的情況下，威金斯和厄文最終都會回心轉意而選擇接種疫苗，畢竟白花花的銀子有誰願意讓他溜走呢？