布魯克林籃網與球星厄文(Kyrie Irving)之間的矛盾愈來愈深，根據美媒ESPN報導，籃網球團逐漸對厄文打疫苗一事不抱期望。畢竟老闆蔡崇信出來喊話厄文都不聽了，NBA採用政策圍堵，設下罰款來對付厄文，好像也沒什麼效果（他年薪3500萬美元）。名嘴史密斯(Stephen A. Smith)先前就說，他覺得厄文好像很忙，根本不想打球的樣子。

最近IG流傳著一個陰謀論，指出新冠肺炎疫苗是一樁「撒旦教團」的大陰謀，要陷害美國黑人，當疫苗打入黑人體內，就會把他們連結到一個支配他們的主電腦。這種鬼話連篇誰會信？偏偏厄文就去給這篇文章點讚，他的腦袋就是這麼奇怪。

如果厄文在別支球隊就罷了，但紐約市有下達疫苗嚴令，導致厄文無法在主場比賽，無法參加媒體日，無法參與球隊練習。這是政府的命令，只要厄文一天不打疫苗，問題就無從解決。即使球隊願意遷就他改變練球地點，例行賽開打他仍不能在主場比賽。

6日是籃網新球季首次練球，總教練納許(Steve Nash)表明不會遷移練球地點來配合厄文，「這裡是我們的家，我們就是要在這裡練球。」厄文自己就是球員工會的重要幹部，但這次球員工會也不挺他。最後的方法就是把厄文交易出去，只要他不去勇士（舊金山也有疫苗規定）、紐約尼克這些球隊就「暫時」沒有問題。