生技公司CureVac在12日表示，將退出其第一代新冠疫苗在歐洲的候選疫苗審查，因為最後階段臨床試驗顯示其防護力僅47％讓人失望。公司接下來會改為專注於與葛蘭素史克（GSK）合作研發第二代訊息核糖核酸（mRNA）疫苗的技術。