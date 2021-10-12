CureVac退出其第一代新冠疫苗歐洲候選審查 22:122021/10/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 生技公司CureVac在12日表示，將退出其第一代新冠疫苗在歐洲的候選疫苗審查，因為最後階段臨床試驗顯示其防護力僅47％讓人失望。公司接下來會改為專注於與葛蘭素史克（GSK）合作研發第二代訊息核糖核酸（mRNA）疫苗的技術。 德州禁止企業強制員工接種新冠疫苗 批拜登政策霸凌 德州長禁企業強制接種新冠疫苗 #CureVac #新冠疫苗 #歐洲 #審查 #第一代 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中首例打BNT死亡 62歲男接種9天後突在家猝逝 12:322021/10/12 生活 F-35軍售對手 「獅鷲」輸在2大罩門 18:482021/10/12 軍事 基隆40歲女接種AZ現不良反應 腹痛治療2個月病逝 19:422021/10/12 生活 分流也無效 第11輪疫苗今預約 平台一度當機 10:172021/10/12 生活 輪胎營收大跌 去美化成關鍵 04:102021/10/12 財經焦點 默沙東新冠口服藥 申請緊急授權 04:102021/10/12 全球財經 世衛認證3類人應打第3劑加強針 2疫苗被點名 11:162021/10/12 國際 掌握4R趨勢 多元資產靈活布局市場 16:482021/10/12 財經 第12輪開放三大疫苗 明午截止登記 這些人可打AZ第二劑 16:532021/10/12 生活 朋億攜手普惠醫工 贈新竹縣府6萬支新型微殘留針具 17:102021/10/12 財經 第12輪疫苗18日起預約 AZ與莫德納第2劑 BNT全年齡開打 慢性病房開放探視 04:102021/10/12 焦點要聞 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 美股重演2018年Q4崩跌？ 末日博士曝Fed老大陷兩難 - 財經 通膨炸彈！專家警告房市最後引爆點 台灣人要小心這件事 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。