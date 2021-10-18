今起BNT疫苗開放30歲壯年族群進行預約，指揮中心發言人莊人祥表示，上午10點系統一開放就湧入人潮高峰，到下午2時已有86萬人完成預約，莊人祥也說，上周末共新增213件接種疫苗不良事件通報，其中含8件死亡個案，有2人接種AZ後死亡、5人接種莫德納，1人高端，死亡年齡介在45至89歲間。

第12輪疫苗預約今起開跑，今上午最先開放30歲上民眾預約BNT第一劑，明上午10時則是開放AZ第二劑預約，下午2時再開放莫德讓民眾預約第二劑，透過分流減少網路壅塞的問題。

針對北市府反映，接下來BNT疫苗將挑戰兩周內打完60萬劑，恐怕無法因應，莊人祥也說，中央會協助地方一同完成這項艱鉅任務，目前已協調北市加開5個接種點，若其他地方也有相同需求，指揮中心都很樂意來協助。

截至昨天，我國共新增35萬6千多劑疫苗接種，整體疫苗涵蓋率達到62.4％，但莊人祥也說，上周末共新增213件不良事件通報，其中包含8件死亡個案，有2人接種AZ後亡、5人接種莫德納，1人接種高端，死亡年齡介在45至89歲間。