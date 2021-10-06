今天稍早NBA國際巨星保羅蓋索(Pau Gasol)正式宣佈退役，在記者會上他聲淚俱下，除了提到退休是非常艱難的決定，也提起已故戰友柯比布萊恩(Kobe Bryant)，他說非常希望好友能在現場，不過現實是殘酷的，他也欣然接受這一切，從言語中透露了他的不捨。

The Los Angeles Lakers plan to retire Pau Gasol’s No. 16 jersey. https://t.co/rC4EgGEQ9l — Shams Charania (@ShamsCharania) October 5 2021

而在記者會結束沒多久就傳來好消息，據NBA知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，湖人計畫高掛保羅蓋索在湖人時所穿的16號球衣。這對保羅蓋索來說是一件相當至高無上的殊榮，畢竟要在湖人被退休球衣可沒那麼簡單，而他球衣也得以和柯比一起掛在湖人主場上空。

在2008年2月1日，保羅蓋索被灰熊交易至湖人，他在湖人效力7個賽季，幫助湖人兩次奪下NBA總冠軍，這段時間他場均能拿下17.7分9.9籃板3.5助攻1.4火鍋。而湖人官方推特也在今天放出他照片並配文說：「洛杉磯的英雄，享譽全球的籃球傳奇，向你的退役表示祝福，保羅！」看來湖人對他非常重視。

提到已故戰友柯比，他說：「我想特别提到柯比，好希望他能在這裡，有時候生活就是這麼不公平，他教會了我如何成為一名更好領袖、競爭對手和赢家。」在記者會上提到柯比時他幾度哽咽，看出來他還是相當捨不得柯比的離去，但如今他湖人16號球衣有機會掛在柯比旁邊。

保羅蓋索今年已41歲，身高213公分體重113公斤，場上主要司職大前鋒，2001年首輪第1順位被老鷹選上，隨後被交易到灰熊，之後在灰熊打出明星身手，第一個賽季場均就拿下17.6分和8.9個籃板，成為NBA史上首位榮獲年度最佳新秀外籍球員，並入選年度最佳新秀陣容，2004年與灰熊續約，金額是6年8600萬美元。

A hero in Los Angeles. A hoops legend around the world.



Congrats on your retirement Pau. pic.twitter.com/ODzWHXgq94 — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 5 2021

2006年入選NBA明星賽，成灰熊首位入選全明星賽球員，並在該年獲得年度MVP提名，而在世界男籃錦標賽，他帶領西班牙男籃奪得金牌，並拿下賽事最有價值球員頭銜，2006年可說是他職業生涯非常風光的一年。2008年他提出2項要求，希望灰熊放他走或給弟弟機會，最後灰熊達成他心願。