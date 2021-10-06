《The Fantasticks夢幻愛程》明年盛大登台！

本土疫情趨緩，中央陸續放寬防疫管制措施，國際展演活動也開始回溫，創下全世界最長壽的音樂劇紀錄、同時也是紐約外百老匯史上連演時間最長的音樂劇《The Fantasticks 夢幻愛程》，宣布將於明年度盛大登台！

《The Fantasticks 夢幻愛程》是金氏世界紀錄最長壽的音樂劇，圖為曾飾演男女主角的Madison Claire Parks 及Andrew Polec。(圖/ DDPR提供)

全球藝文展演產業自去年起受到疫情影響重挫，不過隨著疫情趨緩及疫苗的施打，包含紐約百老匯、倫敦西區等重鎮，皆自今年九月起陸續重啟恢復演出，吸引了大批觀眾前往觀賞，100%滿載的演出，再現城市生機。而紐約外百老匯音樂劇《The Fantasticks 夢幻愛程》也隨著台灣藝文場館的解封，率先釋出了明年在台灣的演出訊息，盼百老匯回歸的盛況，也能帶動國內產業復甦。

國內主辦音樂展演節目的華文音樂劇公司表示，將於2022年出品製作紐約外百老匯（Off-Broadway）經典音樂劇《The Fantasticks 夢幻愛程》（另譯名：異想天開），並預計在台北展開長檔期演出；這部在全球上演超過60年的「金氏世界紀錄最長壽音樂劇」，屆時將以全本英文完整呈現，同時，劇中角色也將由台灣演員擔綱，預料再掀音樂劇追劇熱潮。

音樂劇《The Fantasticks 夢幻愛程》，今年11月將在台北松山文創園區舉辦演員甄選。(圖／華文音樂劇提供)

此生必看！最經典的紐約外百老匯音樂劇

華文音樂劇公司指出，《The Fantasticks 夢幻愛程》1960年首演於美國紐約，是目前世界上連演時間最長、場次最多的音樂劇，更曾於全球超過68個國家與地區上演，並曾改編為電影大螢幕作品，其評價與影響力跨越語言、國界與世代，堪稱一生必看經典之作。2022年適逢該劇62週年，透過音樂劇國際劇院（MTI）特別安排，該部劇將以國際授權、台灣製作的方式，在台灣進行演出；更特別的是，劇中的角色將招募台灣演員，期望以在地化的呈現，讓觀眾感受更貼近生活的觀劇氛圍與體驗。

《The Fantasticks 夢幻愛程》是一部寓言般的浪漫喜劇，劇情講述一對天真浪漫的年輕男女，因為父親們的暗中撮合墜入愛河，卻又因為發現真相而分手；然而，年輕戀人的愛情雖然在虛幻中破滅，卻在真實世界體會了更成熟、更有意義的情感。華文音樂劇公司也透露，該劇今年11月將在台北松山文創園區舉辦演員甄選，歡迎所有想參與音樂劇演出、並符合角色條件表演者報名參與。