受到越南封城影響，東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)9月合併營收新台幣1.35億元，月增8.83％，年減20％；今年1~9月累計合併營收12.41億元，年減10.73％。泰昇指出，市場最壞的情況已過，消費力道正逐漸復甦，預估第四季營運可恢復正常水準。

雖然主要市場越南整個9月都處於封城狀態，但，泰昇指出，8、9月營收仍可維持連續兩個月月增長約1成，顯示市場最壞的情況已過，消費力道正逐漸復甦，再加上8月已正式調漲產品價格，且工廠產能正逐步恢復正常，對公司毛利率及獲利皆有正面效益，整體而言評估公司9月獲利能力已大致恢復。

對於第四季的展望，泰昇表示，10月初越南政府已宣布大幅解封，並預告10月中將恢復生活及經濟活動常態，消費市場可望反彈，且第4季適逢東協紙尿褲市場旺季，預估通路端在低庫存的情況下將加速補貨。因此，第4季在解封及旺季雙效應加持下，營運可望重返高檔，公司營收及獲利也將完全恢復正常水準。