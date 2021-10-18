為因應公司成長所需，美而快(5321)大舉募資，擬辦理不超過3000萬元額度私募現金增資發行普通股案，該案將於12月3日臨時股東會討論。

美而快自2018年投入電商業務，轉型為以「品牌孵化＋流量變現」電商新營運模式，目前擁有近30個網紅品牌的美而快集團營運隨著電商業務成長表現亮眼，今年前3季合併營收20.25億元，年增32.6%，已逼近去年全年營收。

考量公司未來長期營運發展所需，美而快董事會決議在不造成公司未來經營權發生重大變動前提下，擬辦理不超過3000萬元額度私募現金增資發行普通股案，該案將於12月3日臨時股東會討論，若獲臨時股東會決議通過，將於決議日起一年內分二次辦理。

美而快表示，公司希望藉由策略性投資人之引進，協助加強公司國內外市場電商經驗與佈局，共同開發及拓展業務版圖，提升經營績效，並可達到強化公司財務結構及市場競爭力等效益，因此，引進策略性投資人將以可幫助公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。

由於10月後秋冬服飾正式登場後可望重回成長軌道，且第4季為電商行業旺季，包括1111檔期與年終慶檔期等，受到電子供應鏈缺料影響致使客戶下單遞延的PCB業務第4季應可恢復正常供貨，美而快預期，第4季營運將重回成長軌道，並將進一步挑戰單月新高。