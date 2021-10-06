嘉義市文財殿6日利用財尊神聖誕祝壽典禮，頒發弱勢教育基金、營養午餐、課輔費給多所學校代表，自92學年度起至110學年度止，已有1萬1021名學童受惠，捐助金額達6037萬餘元。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠特別感謝文財殿及所屬文通慈善會，自92學年度起，慷慨捐助弱勢學生午餐費。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市文財殿長達19年捐助嘉義縣、市與雲林縣弱勢學童營養午餐費，從最早僅41名學童，110學年度增加到19校459名學生，累計捐助金額6037萬元，今廟方依例在財神生日這天，頒發弱勢學童教育基金、營養午餐、課輔費給多所學校代表，以彰顯財神爺旺人旺地的善舉。

祝壽典禮由市長黃敏惠擔任主祭官，黃敏惠特別感謝文財殿及所屬文通慈善會，自92學年度起，慷慨捐助弱勢學生午餐費，指至110學年度，累計已有1萬1021名學童受惠，捐助金額達6037萬餘元，「感謝文財殿把對的事情做的更對」，不僅幫助嘉義市，還擴及嘉義縣、雲林縣。

文財殿指出，110學年度計有19所學校459名學子受惠，除了扶助弱勢學童，文財殿也積極從事社會教育工作，包括舉辦「財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽」、開辦攝影扎根計畫等。另今年還辦理「2021年嘉義市廟宇文化創意活動」，邀請所有宮廟做伙逗陣來參加，以配合年底登場的台灣設計展，期望讓更多人看見嘉義市的魅力與能量。