YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生，本名余孫生，今年5月15日，趁中央流行疫情指揮中心宣布雙北提升至第3級，在IG限時動態撰寫「真的封城了」，雖然沒過多久即刻刪文，但已遭網友檢舉。士林簡易庭審結，認孫生的內容足以使聽聞者心生恐慌，影響公眾安寧，依違反《社會秩序維護法》處8000元罰鍰，可抗告。

28歲的孫生，高中學歷，在IG上擁有39萬的粉絲人數，曾因直播母親出獄過程引發話題，今年2月又以拍片名義，騙母親到警局，今年5月15日貼文後，再度遭網友諷刺「這位哥到底在講什麼鬼話？是沒讀書還是故意的？」

孫生辯稱，我按到新聞時覺得疫情蠻嚴重，很多新聞媒體標題都寫「恐封城」、「不排除封城」，當時不知道第3級的意思，只是想要提醒粉絲做好防疫措施，保護自己也保護別人，沒有要散布謠言的意思。

判決指出，孫生的IG帳戶以「公眾人物」自居，而所謂封城，則是民眾出入住家前往上班、就學、購物等活動，受到每種程度的限制，中央流行疫情指揮中心，迄今仍未宣布封城，但孫生卻直接以確認的文字認定「真的封城了」，足以影響公共安寧，法官考量犯後態度等情狀依法判決。