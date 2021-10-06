作為近期福建疫情升溫的首發地點，福建省莆田市應對新冠疫情工作指揮部5日晚間公告表示，自10月7日起原劃定的仙遊縣、秀嶼區「封控區、管控區、防範區」將全部解除。這意味莆田將於10月7日全面解封。

莆田當地對10月8日後有關事項進行通告。當地官方表示，將有序開放旅遊景區、公共場所；有序恢復線下教學、有序恢復生產經營和日常醫療服務等，並有序恢復社區（村居）常態化管理。

根據中新網報導，10月8日後，莆田將有序開放包括「媽祖故里」莆田市湄洲島在內的旅遊景區，並要求同一時間段接待人數控制在最大承載量的75％。另外像是莆田博物館、圖書館、青少年宮等各類公共場所有序營業或開放。但公共場所將嚴格實施限流、預約、錯峰，工作人員應完成全過程疫苗接種（未完成的應及時補種），定期開展核酸檢測。

同時莆田將有序恢復線下教學。官方要求各地各學校按照「一地一策」、「一校一案」要求，經綜合評估研判並報屬地疫情防控指揮部批准後，分期分批有序恢復線下教學活動。

另外包含莆田商場、超市、農貿市場、賓館、酒店、理髮店、影劇院、健身場所、游泳池、體育場館（場地）等室內場所，以及餐飲場所堂食也將恢復營業，同一時間段接待人數將控制在最大承載量50％以內。