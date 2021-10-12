歐盟首發綠債 超額認購十倍 21:312021/10/12 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟12日發行首檔綠色債券，預計募資120億歐元（約138.7億美元），將成為全球規模最大的一檔綠債（green bond）。這檔15年期綠債一推出便吸引超過1350億歐元資金認購，需求高達發債總額的10倍以上。 歐盟為了在疫情後推動經濟復甦，提出規模高達8千億歐元的支出計畫（NextGenerationEU），其中將有30％資金來自本次發債所得。歐盟因此將成為未來數年全球最大綠債發行者。 中歐氣候公報 大陸允嚴控煤炭消費 中資地產商避違約 各出奇招 #全球 #歐盟 #綠債 #億歐 #將成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 掌握4R趨勢 多元資產靈活布局市場 16:482021/10/12 財經 富達：全球經濟成長風險不斷 對股債採中立並增持現金 12:332021/10/12 財經 企業發債 前三季衝5,324億 04:102021/10/12 金融．稅務 終於養大了！國際板債券流通量首破2千億美元 17:112021/10/12 財經 基隆維持債務零成長 預計年底市債降至76億 16:522021/10/12 生活 市場信心震盪 外資上周對亞股再觀望 20:502021/10/12 財經 瀚亞：違約率走低 新興債看好 04:102021/10/12 投資理財 F-35軍售對手 「獅鷲」輸在2大罩門 18:482021/10/12 軍事 富邦金控前9月賺1302億元 續創新高紀錄 18:342021/10/12 財經 聯邦低碳目標多重資產基金 開募 04:102021/10/12 投資理財 美通膨數據失控了 專家怒批：兇手竟是自己人 11:252021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 美股重演2018年Q4崩跌？ 末日博士曝Fed老大陷兩難 - 財經 通膨炸彈！專家警告房市最後引爆點 台灣人要小心這件事 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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