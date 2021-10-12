歐盟12日發行首檔綠色債券，預計募資120億歐元（約138.7億美元），將成為全球規模最大的一檔綠債（green bond）。這檔15年期綠債一推出便吸引超過1350億歐元資金認購，需求高達發債總額的10倍以上。

歐盟為了在疫情後推動經濟復甦，提出規模高達8千億歐元的支出計畫（NextGenerationEU），其中將有30％資金來自本次發債所得。歐盟因此將成為未來數年全球最大綠債發行者。