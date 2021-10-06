中央大學越南籍陳姓博士生在4日時發現放在租屋處筆電及現金遭竊，筆電裡有辛苦撰寫的期刊及論文，所有辛苦差點化為泡沫，本分局立即組成專案小組，鎖定李姓犯嫌（42歲）涉有重嫌，蒐集相關事證後向桃園地方法院檢察署申請拘票，於5日在平鎮區民族路一帶將李嫌緝捕歸案，並順利將筆電及現金找回。

「筆電裡的資料都是熬夜辛苦製作，真的不敢想像不見了該怎麼辦」失而復得筆電及現金的越南籍博士生表示「真的很感謝警方這麼有效率的幫忙尋回」頻頻的向警方表示感謝。

興國所所長甘博倫表示，本身也正在就讀中央大學博士班，深知辛苦研究撰寫的期刊及論文對一名博士生有多重要，因此立即組成專案小組，鎖定李嫌涉有重嫌並向檢察官申請拘票，待拘票下來即前往住處查緝。李嫌一開始看到警方時仍故作鎮定，對員警詢問更是避重就輕，經所長突破心防後才坦承其行徑，隨後警方也從李嫌家中搜出其竊越南籍博士生之筆電及現金，全案依竊盜罪移請偵辦。

中壢分局提醒民眾，外出時要記得將門窗上鎖，降低遭竊風險，警方也會加強巡邏守護市民財產安全，另呼籲宵小勿輕舉妄動，警方打擊犯罪力度不會減輕。