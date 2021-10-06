中央宣布休閒娛樂場所5日起有條件開放，台東縣府呼籲業者隨時注意場所防疫相關措施。（資料照片）

中央疫情指揮中心近期逐步放寬防疫指引，宣布KTV場所5日起有條件恢復營運，台東享溫馨表示已接到不少預約電話；民眾開心直呼，近半年沒唱歌了，當然要趁警戒鬆綁趕緊約一波。據了解，人潮回流近6成。

第一時間預約唱歌的雷姓民眾表示，從5月起KTV及休閒娛樂場所都關閉，「半年來幾乎沒有娛樂」，大多數在家裡追劇、偶爾到戶外散步，大家都快悶壞了；昨天終於等到KTV重新開幕，因此趕緊搶在開放首日，與三五好友約一波，同行友人直呼「終於唱到歌，真是太開心了！」。

台東享溫馨KTV業者表示，中央流行疫情指揮中心宣布資訊休閒、視聽歌唱等營業場所5日起有條件恢復營運，他們加快腳步立即申請復業，當天將資料送至台東縣府工商管理科，下午收到核准通知，趕緊準備開始營業，許多民眾趕在第一時間電話或網路預約歡唱，而當日的營運狀況良好，消費者都十分開心。

台東縣府採申請制方式，有條件開放視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）及錄影節目帶播映場所提出復業申請，後續也將加強稽查輔導，違反防疫措施並經勸導未改善者，將依傳染病防治法處罰。

縣府財經處呼籲，開放營業後會加強稽查，呼籲業者仍應保持審慎的防疫警備態度，隨時注意場所防疫相關措施，並提醒包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院並非此次開放類別，請勿擅自復業。

依中央疫情指揮中心規範，休閒娛樂場所有條件開放，通案依照指揮中心規定須採實聯制、量體溫且服務人員須至少6成接種過第1劑疫苗滿14天，KTV只能飲水和非酒精飲料，除了短暫飲用外，其餘全程需佩戴口罩。室內需維持良好通風循環，每2小時換氣，每組顧客消費完畢之後包廂要立刻清消並間隔30分鐘，營業前要向地方政府申請。

據享溫馨公告指出，各門市自5日起陸續恢復營業，防疫期間除了落實包廂實聯制、容留限制、唱歌全程戴口罩等規定外，各店營業時間或有調整，建議消費者先行至官網查詢。