24日韓股因中國大陸恒大的債務危機趨緩而開高，但韓國單日新確診數突然又暴增且創歷史新高，大盤上下震盪激烈，最後空方略勝一籌，收在3,125.24點，跌2.34點或0.075%，日線連兩黑。同時，韓元近乎持平，公債殖利率則上揚。

三星電子跌0.13%，SK海力士跌1.42%，LG化學漲0.13%，Naver漲1.38%。外資買超770億韓元。

Eugene投資證券認為，恒大債務危機最糟的部分已過，不過還是各股市一個主要利空因子。

韓國央行最新經濟數據，因為食物與能源價格上漲，韓國8月生產者物價指數(PPI)月增0.4%，已連續上揚10個月。

在過了一個中秋長假後，24日，韓國締造了一項不好的紀錄，單日新冠確診者創下歷史新高，竟高達2,434位。不過，幸運的是新冠病毒死亡率與重症患者並沒有同步增加。

美元兌韓元價位為1,176.5，韓元收幾乎持平。

韓國3年期公債殖利率漲1.7基本點至1.575%，而5年期也升4.4個基本點至1.859%。