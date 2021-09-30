美股那斯達克隔夜再跌。恆指低開，全日低走。

周四香港恆生指數跌87.86點或0.36%，為24575.64點。國企股(H股)跌34.06點或0.39%，為8726.38點。

科技指數跌1.26%。科技股繼續受壓，阿里巴巴跌4.1%；小米跌2.9%；京東跌3.6%。

內房股集體上漲。融創中國漲12.7%；富力地產漲17.3%；中國金茂漲7.3%；融信中國漲8.7%。人行、銀保監周三再次強調，維護房地產市場平穩健康發展。

內地物業管理股也上漲。融創服務漲5.6%；碧桂園服務漲5.9%。

恆大汽車跌8.1%；恆騰網絡跌7.6%；中國恆大跌4.6%。恆大又傳出4750億美元的債券利息逾期沒有支付，據外電報導，周三晚間過了支付期限，部分債券持有人稱仍未收到利息。恆大為七天以來第二次逾期。

恆指在九月整體跌了1303點或5%。

港股明日周五適逢假期休市。