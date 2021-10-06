美股三大指數隔夜集體收紅。但儘管煤炭和石油股集體大漲，港股四大指數仍全面收黑，基準指數失守24000點。

周三香港恆生指數收跌137.66點或0.57%，為23966.49點。國企股(H股)跌102.83點或1.21%，為8412.72點。

科技指數跌1.5%。半導體股領跌3.0%。

主要權值股漲跌互見。阿里漲1.48%；騰訊跌0.8%；美團跌逾2%。

香港地產經紀公司中原地產和美聯集團分別控告恆大未能支付賣房的佣金。中原要求收回逾期佣金310萬港元，美聯指尚未收取佣金4345萬港元。另外還有香港置產亦指控恆大未能支付協助賣房的佣金。

物業股大跌。碧桂園服務跌4.0%，報57.2港元；融創服務跌3.4%，報14.18港元；時代鄰里跌3.5%，報3.8港元；合景悠活跌2.3%，報5.7港元。恆大物業和中國恆大持續停牌。

恆大汽車跌逾15%。中譽集團公布，10月5日已在公開市場賣出恆大汽車1.25億港元股票。