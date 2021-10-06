（22:01更新）道指跌勢不減，跌420.31點（或1.22%），暫報33894.36；那指跌138.02點（或0.96%），暫報14295.81點。

美國9月ADP就業數據優於預期和前值，顯見越來越多美國人重返就業市場，然天然氣價格飆升，原油價格於高位徘徊，通膨壓力牽動市場情緒，美股早盤4大指數齊挫，道指開低走低，跌逾300點，那指一度跌約1%。

截至台北時間21點47分，道瓊工業指數下跌180.39點（或0.53%），暫報34134.28點；那斯達克指數下跌48.15點（或0.33%），暫報14385.68點；標普500指數下跌20.67點（或0.48%），暫報4325.05點；費城半導體指數下跌6.98點（或0.22%），暫報3220.27點。

5大科技巨頭漲跌互見，日前旗下社群媒體大當機的臉書下跌6.72美元（或2.02%），暫報326.24美元；電動車大廠特斯拉上漲1.34美元（或0.17%），暫報781.93美元；台積電ADR下跌0.94美元（或0.86%），暫報108.32美元；聯電ADR下跌0.29美元（或2.62%），暫報10.60美元。

美國周三（6日）盤前公布有「小非農」之稱的ADP就業數據，9月私營企業新增就業56.8萬人，遠高於預期43萬人，和前值下修後的34萬人，增幅創下4個月以來新高，就業市場升溫，顯見美國疫情影響緩解。