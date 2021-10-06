由微軟和蘋果領軍，成長股強勁反彈，周二美股三大指數同步大漲。

ISM美國9月服務業採購經理人指數（PMI）從8月的61.7升至61.9，優於市場預期，亦提振投資人對經濟復甦的信心。

周二收盤，道瓊工業指數漲311.75點或0.92%，為34,314.67點。標普500指數漲1.05%，為4,345.73點，仍較9月2日創下的歷史高點跌逾3%，約一半成分股較52周高點跌10%以上。那斯達克指數大漲1.25%，收在14,433.83點。

費城半導體指數大漲1.48%，收在3,227.25點。

標普500指數連續第4個交易日漲跌幅超過1%，上一次波動如此劇烈是在2020年11月，為連續7個交易日漲跌幅逾1%。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，我們會逢低買進，但低點不再是跌10%，現在低點是跌2%、或4%，因此加劇這樣的震盪。

標普500指數11大類股普遍上揚，僅地產股、公用事業股收黑，分別下跌0.87%和0.19%。金融股、通訊服務股和科技股漲幅領先，分別收漲1.78%、1.60%和1.46%。工業股亦表現不俗，漲幅超過1%。

繼前一日成長股遭到拋售後，蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等4大市值巨頭強勁反彈，終場均漲逾1%。

獲投銀Cowen維持「優於大盤」的評級不變，網飛（Netflix）大漲5.2%。

臉書反彈2.1%，前一日其應用程式和照片分享平台Instagram當機數小時，導致股價受到重創。

對通膨和美國政府可能倒債的擔憂帶動公債殖利率上揚，周一科技股等高成長型股票受到重創。

油價持續攀升，帶動能源股進一步走高。雪佛龍（Chevron）收漲1%，Enphase Energy漲1.6%。

郵輪、航空、零售和銀行等經濟復甦概念股亦走強，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line ）漲逾1%，高盛漲3.1%，富國銀行漲2%。

儘管供應鏈成本攀升，但百事公司（PepsiCo）上季獲利表現優於預期，並上修全年營收預測，股價收漲0.6%，為151.09美元。

投資人將密切關注本周末公布的美國9月非農就業報告，這可能影響聯準會何時縮減貨幣激勵措施的決定。