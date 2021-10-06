美股4大指數周二翻揚收紅，台股今(6日)開盤以16488.21點開出後持續走高，一度來到16568.21點，站上16500點，漲逾百點，台積電開盤漲1元，以573元開出，聯電漲0.4元，開在61.5元，貨櫃三雄也開高，但維持不久即走弱。

美國9月服務業PMI指數意外優於預期，讓市場逐步恢復信心，投資人靜候本周稍晚公布的美國最新就業數據，道瓊工業指數上漲311.75點，漲幅0.92%，以34314.67點作收；標準普爾500指數上漲45.26點，漲幅1.05%，收在4345.72點；那斯達克指數上漲178.35點，漲幅1.25%，收在14433.83點；費城半導體指數上漲47.20 點，漲幅1.48%，收在3227.25點。台股ADR部分，台積電漲0.22%，聯電上漲1.87%。

台股5日上沖下洗近300點，早盤一度重挫246點，跌破前低16248點，失守16200點，後在政府基金等內資低接買盤進駐，台塑集團與面板族群率先拉抬，電子、航運回神，終場收在最高點16460.75點，上漲52.4點，成交值3281億元。三大法人土洋對作，合計賣超126.57億元，外資及陸資賣超163.39億元，投信、自營商買超，分別買超30.51億元、6.31億元。