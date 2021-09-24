中秋長假後的台股，在恒大債務危機事件與聯準會9月利率決策會議交錯影響下，本周出現大幅震盪。日盛上選基金研究團隊表示，台股受惠電子、傳產漲價效應和金控獲利表現亮眼，Q2全體獲利總計約1兆元，季增約2%、年增約80%；總計上半年獲利約1.98兆元，年增約1.1倍，創下歷年同期新高，企業獲利持續創新高，帶動股市走揚。第四季科技產業獲利維持強勁的高原期，加上全球經濟復甦持續，受疫情影響嚴重的傳產、金融產業獲利可望持續好轉，預期將帶動股市再上層樓。

第一金投信分析，受恒大事件波及影響，台股於中秋連假後第一個交易日補跌逾2%，後續雖在全球股市反彈的帶動下使跌幅收斂，但本周仍下跌1.16%。此外，目前成交量仍低於3000億新台幣，買盤力道並不積極，後市須待量能逐步回升後有望重啟攻勢。

日盛上選基金研究團隊表示，近期盤面類股輪動快速，基本面持續向好族群可留意。電子股方面，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群可關注；傳產股方面，電動腳踏車、汽車、貨櫃、高爾夫球頭等可留意。預期企業營運及獲利持續成長，帶動台股挑戰新高。