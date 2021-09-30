受到通膨危機、恒大違約風暴、美國債務上限問題影響，美股漲跌互見，台股開高後再度壓回，但在紡織、鋼鐵及航運等傳產股的走強下，指數盤中震盪翻揚，一度上漲60多點，重回16900點，今天呈現量縮表現，預估量能約在2600億元附近。

開盤電子及金融權值股仍是弱勢，指數再次跌破昨天低點，但指數這三天以來修快速修正550點，短線跌幅過大，逢低買盤介入，帶動今天指數翻揚。

分析師認為，短線震盪主要是恒大事件與限電風波所造成，但美股弱勢也是不爭事實，如果一連串的利空消息綁在一起，就必須對於未來走勢多做考慮。而Fed轉鷹派與舉債上限問題導致美股拉回，加上避險需求增加使美元強勢上揚，因此外資在台股短線操作轉趨保守，台股走勢一個月來出現反彈量縮、下跌量增情況，台股量縮，籌碼面上也不利於台股表現。

外資對台股的影響力相對較大，內資是呈現退守情況，在外資保守格局未轉變前，台股轉強不易，短線操作投資人應保持觀望，先觀察利空消息去化及國際股市止穩的情況。