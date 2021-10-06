周二美股三大指數同步大漲。台股今早由台積電(2330)率電子股以及台塑(1301)領軍塑化股開高，早盤大漲逾百點至16500點之上並觸及5日線；但台積電及電子股指數隨即翻黑，周二強勢的長榮(2603)等貨櫃三雄亦走跌。台股開高走低，高低點相差264點，臨收盤在金融股及塑化股力撐，以及台積電跌幅收斂，台股收低67.59點至16393.16點，成交值2874.76億元。

周二美國科技股反彈，加上美國9月非製造業活動指數意外優於預期，十年期美債殖利率走升，四大指數全部收紅，漲幅在0.92~1.48%。其中，蘋果股價上漲1.42%、台積電ADR漲0.22%、聯電ADR漲1.87%。

台積電、聯電周二為台股破底翻的最大功臣，但今日均開高走低，使得台股走勢虎頭蛇尾。台股昨天守住年線後反彈，但今日多頭續攻失利，再度回測16400點關卡，守住周二的低點。

美股上漲，台股今早開高，但追價買盤乏力，台股開高走低，高低點差了逾二百點，持續大幅震盪整理的格局。台股早盤未能成功克服5日線的反壓，但守住周二的低點16162點。

石油輸出國家組織和結盟產油國（OPEC+）並未決定進一步增產石油，國際油價持續攀漲至多年新高。台塑領軍塑化股，成為今日成交及撐盤重心。

周二美股三大指數同步大漲，台股今早電金傳產股均開高，但台積電隨即翻黑，周二強勢的航運股也紛紛翻黑，電子權值股僅依賴在相對低檔的鴻海(2317)上攻。富邦金(2881)等金融股同步撐盤。傳產原物料族群仍是以塑化股表現最佳。

近期利空不斷，六個交易日台股大跌超過1,151點，周二在利空測試下反彈，今日受到亞股普遍續跌，台股也持續震盪整理之格局，目前技術面續弱，預料下半周仍是震盪之格局。