亞聚(1308)受惠大陸太陽能裝機趕進度，太陽能級EVA出貨增，加上大陸執行能耗雙控政策，導致當地EVA產能受壓抑，亞聚第四季預計動能可望延續，亞聚今逆勢走揚、大漲逾2%，同家族台達化(1309)亦上漲近2%，台聚(1304)、華夏(1305)也上漲約1%，今整體塑化類股漲幅逾1.7%。

太陽能級裝機需求轉強，推動8月EVA報價走高至2600~2800美元、9月報價進一步上揚至3100~3400美元，動能強勁，出貨加溫，提振亞聚營收動能，法人預估，亞聚第三季營收年成長上看逾8成，且獲利更會相較去年同期成長近3倍。另外，大陸執行能耗雙控政策，導致當地EVA產能受壓抑，有利亞聚出貨提升，第四季營運仍有表現空間。

以亞聚中長期展望，隨著疫情趨緩、全球經濟體陸續解封，戶外鞋及運動鞋買氣轉強，提振發泡級EVA需求，加上大陸碳中和政策推進太陽能電池安裝量增加，提振太陽能級EVA需求，去化EVA新增產能，EVA供需結構平衡，有利EVA利差延續高檔，亞聚2022年獲利有機會延續穩健格局等，加上大陸碳中和政策將持續推進太陽能電池安裝量增加，也會提振太陽能級EVA需求，可去化EVA新增產能，為EVA市場帶來活力，中長期EVA價格及利差展望依舊正面。

亞聚目前共有4條產線，年產能約15萬噸，EVA及LDPE產線可以互換，不過長時間生產之下，多以固定產線，一條為太陽能級專線，一條為塗覆級，一條生產發泡級，一條生產LDPE，其中EVA產能約11萬噸，LDPE產能約4萬噸，營收分佈EVA佔比約70%，LDPE佔比約30%。