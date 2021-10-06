美股消息面：

1.IHS Markit美國9月服務業採購經理人指數（PMI）終值為54.9，高於初值54.4。綜合PMI終值為55，高於初值54.5。

2.美國供應商管理協會（ISM）公布，9月非製造業指數為61.9，高於市場預期的60和8月的61.7。非製造業企業活動分項指數為62.3，高於市場預期的59.5。非製造業投入價格分項指數為77.5，新訂單分項指數為63.5，就業分項指數為53。

3.美國8月貿易逆差為733億美元，超出市場預期的逆差705億美元，並創下新高記錄。

4.市場觀望攸關聯準會何時收緊政策的美國9月非農就業報告，周二ICE美元指數尾盤小升0.2%，報93.981。

5.市場持續看好供不應求的前景，周二紐約期油價格逼近80美元大關，再創7年新高，倫敦布蘭特期油則創下3年新高。終場紐約期油收漲1.31美元或1.69%，為每桶78.93美元，盤中最高站上79.47美元。倫敦布蘭特期油收漲1.3美元或1.6%，為每桶82.56美元，盤中最高升至83.11美元。兩期油合約周一都大漲逾2%。

6.受美國公債殖利率和美元上揚影響，周二紐約期金收跌6.7美元或0.4%，報每盎司1760.9美元，為4個交易日來首度下跌。其他貴金屬方面，銀價下跌0.3%，報每盎司22.59美元。鉑金跌0.5%，為每盎司962.59美元。鈀金漲0.2%，為每盎司1909.33美元。