美國科技股續弱，台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.25%，惟相對前日的大跌3.66%，跌幅明顯收斂。台積電(2330)開盤跌2元至578元，一度再下探575元，跌破昨日低點577元，早盤也持續壓抑台股。

美國科技股續弱，台積電美國存託憑證（ADR）周三續跌0.25%。台積電今早股價開低後震盪。外資周三賣超24115張，連續2日共計賣超台積電28523張。外資近期轉為賣超台積電，使得股價本周開高走低，今日最低575元，距本周一收盤的602元跌了27元，也令台股本周呈現回檔整理。

台積電預計10月8日公布9月營收，法人預期台積電9月營收可望挑戰逾1,500億元、創下歷史新高，第三季業績展望將順利達陣，單季營收將再創新高，季增估逾一成。第四季旺季展望預估也仍正向。

台積電預計10月14日舉行法人說明會，法人普遍預期，台積電第四季營收可望持續攀高，將續創歷史新高紀錄，今年全年營收將成長逾兩成，再創新高。