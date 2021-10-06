國際半導體產業協會（SEMI）與經濟部於10月6～8日共同舉行為期三天的台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2021）ESG暨永續製造高峰線上論壇，匯集經濟部、SEMI、高通、台積電、日月光、應用材料、台灣默克、微軟等合作單位與眾多前瞻企業，鏈結半導體產業供應鏈與國際接軌，實踐產業永續競爭力。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年以來，全球半導體產業及台灣皆面臨氣候變遷的挑戰，隨著晶片製程技術的提升，水電及資源的消耗也隨之增加，ESG及永續發展已成為台灣半導體產業鏈韌性下一個十年的關鍵競爭力。台灣半導體產業作為全球供應鏈舉足輕重的夥伴，我們樂見越來越多企業導入綠色供應鏈。SEMI多年來也持續為半導體產業凝聚共識樹立成產業標準，確保關鍵核心技術的生產過程接軌國際趨勢與標準。例如2005年完成的SEMI S23標準，早已大量使用於半導體設備設計期間或工廠節能的參考依歸。隨著半導體製程技術的快速演進，SEMI也期盼透過這次論壇，攜手政府與產業先進共同探究創新有效的解決方案，推動台灣進入下一個ESG永續經營里程碑。

經濟部部長王美花說明，隨著氣候變遷加劇，讓ESG成為全球企業發展的衡量指標，更是國際投資的重要依據。台灣高科技半導體產業更是積極響應ESG，我們也與產業、學研單位團結攜手，從技術、法規與商業模式等全力推動，引領高科技產業發展同時為環境永續貢獻心力。

經濟部政務次長曾文生強調，台灣是全球半導體產業重鎮，為協助產業邁向ESG永續製造，我們將全力支持能源轉型、循環經濟以及永續製造，打造經濟與環境雙贏的產業基地。政府以三大策略全力展開，包括：由政府跨部會合作突破循環經濟的法規障礙；產學研攜手，建立低碳及創新循環產品技術；以台灣循環經濟大聯盟（TCE100；Taiwan Circular Economy 100）串聯跨領域產業發展動靜整合生態圈及創新商業模式，進而逐步達成淨零排放，過程中並催生新事業機會。我們也樂見並全力支持企業的積極作為，期待未來促成更多亮點與效益，帶動台灣邁向永續。