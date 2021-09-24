SKODA第四代OCTAVIA於本月14日發表上市，經過4天中秋連假後，創下上市一周接單破500台的銷售紀錄，業者同時宣布今年配額完售。不過，先前針對OCTAVIA所推出的智世代上市價也將維持原議，持續優惠至今年年底。

SKODA Taiwan表示，第四代OCTAVIA具備1.0 TSI、1.5TSI的五門斜背以及五門Combi，後者另增加搭配四輪傳動模式的2.0 TSI，多種選擇一次到位，更搭載多樣新世代主被動安全輔助科技，成為同級距最具代表性的指標車款，而首波訂購的車款中，2.0 TSI、1.0 TSI各占三成，1.5TSI占四成，但因為2.0 TSI只提供五門Combi車款，所以整體來看，五門Combi最受歡迎。

業者分析熱銷原因，第四代OCTAVIA首度搭載Matrix LED智慧複眼頭燈，Info Sense智慧直覺數位化座艙包含：10.25吋數位儀表、10吋CNS3.5多媒體聲控主機以及HUD投影式平視顯示器，尤其是多媒體聲控主機可以利用觸控、聲控、手勢控制等，如此友善的操作介面不但是駕駛能夠方便掌握，就連副駕駛座乘員亦可輕鬆調整所需，讓OCTAVIA車主以不到百萬便可擁有眾多250萬豪華車等級才有的科技配備。

此外，這次SKODA Taiwan在主被動安全配備上依舊是給好給滿：9氣囊、全速域ACC（0~210km/h具備stop and go功能、active lane assist主動式修正車道偏移及警示系統、塞車輔助、HUD投影式平視顯示器、Front assist、Exit Warning 開門警示輔助系統、Side assist等，也同時被整合在Travel assist系統內，只要一個按鍵就可以叫出所有功能。而新一代的Side assist後方來車警示系統還新增Exit warning開門警示輔助，即便是車輛熄火只要在3分鐘內都可以偵測車後35m的接近物體，並對想打開車門的車內乘員以燈光與聲音示警，以免造成誤傷。