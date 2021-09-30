大陸外交部發言人華春瑩今（30日）主持例行記者會，並證實29日晚間，大陸首批對阿富汗緊急人道主義援助的物資已經順利運抵阿富汗首都喀布爾國際機場，大陸駐阿富汗大使與阿富汗臨時政府難民事務部代理部長共同出席了在機場舉行的交接儀式。

華春瑩表示，大陸作為阿富汗的友好近鄰，始終密切關注阿富汗人民的需求，大陸克服了重重困難，短時期內將這批毛毯和羽絨服等阿富汗人民急需的越冬物資運抵喀布爾，這是大陸落實對阿富汗援助承諾、全力幫助阿富汗人民渡過難關的有力見證。接下來，大陸將繼續加緊完成糧食等物資的準備工作，相信不久也將陸續運抵阿富汗。

阿富汗臨時政府難民事務部代理部長哈卡尼出席了機場的儀式，也表示在阿富汗人民最困難的時候，大陸提供了緊急人道主義援助物資，深表感謝。阿富汗官員也表示，阿富汗的冬天就將到來，近百萬的流離失所者需要安置和供給衣食，希望能夠得到國際社會各方的幫助。

華春瑩指出，當前阿富汗面臨著人道民生問題以及新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，大陸認為國際社會應該齊心協力幫助阿富汗人民渡過這些難關，擺脫當前的困境。