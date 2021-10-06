不銹鋼冷軋薄板運錩(2069)9月份合併營收為15.16億元、月增18.6％、年增138.04％，創單月新高，累計合併營收首度破百億元，達到100.02億、年增93.78％，也創歷史新高。

海運業務倍增 中菲行9月營收38億元攀新高
勤凱第三季合併營收4.95億元 創單季歷史新高
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