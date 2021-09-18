資深媒體人趙少康。(中時新聞網直播)

趙少康評論驗抗體一事。片段約從7分開始。

對於網紅「四叉貓」接種高端疫苗，15天後到禾馨診所自費檢驗抗體；但禾馨未申請自費檢驗抗體，指揮中心要求查明是否違法，台北市衛生局則指出，若有違法，將依《醫療法》開罰5萬至25萬元罰鍰。資深媒體人趙少康今(18日)表示，大家想要知道有無抗體、打疫苗有沒有用，這有什麼問題呢？政府管太多，非要指定醫院才算，這政府好鴨霸。

趙少康指出，日本都已經開放可以檢查抗體，大家想要知道有無抗體、打疫苗有沒有用，這有什麼問題呢？非要指定醫院才算，這政府好鴨霸，你又不做又不准人家做，什麼意思嘛，做做抗體有什麼了不起。

趙少康認為，做抗體檢驗也不會造成身體傷害，只是抽個血，不但不該禁止，應該鼓勵，政府不要官僚、獨裁心態，什麼事情全部掌控，所有事情不經允許就罰你，老是用這種重罰心態要不得的。

北市衛生局表示，依中央規定，自費血清抗體檢驗由指定「特定院所」提供服務，但沒有開放醫事機構檢驗，衛生局未許可醫療院所這樣的收費標準，醫療機構如有此行為，依法可處5萬至25萬罰鍰；將針對禾馨診所調查，1周內公布調查結果。

針對此事，禾馨診所營運長林思宏昨(17日)表示，該檢驗完全合法，診所也替員工檢驗，除四叉貓自費驗抗體，也有其他民眾自費檢驗，倘若衛生局認為違法要罰，診所也只能尊重。