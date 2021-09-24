有關中央開放自費檢驗抗體議題，北市衛生局長24日於防疫記者會指出，要怎麼執行，還是要等正式公文，包括檢驗原則、試劑、報告，需要中央規定，還未正式實施通過前，民眾可能要暫時等一等。

黃世傑指出，自從疫情以來，不管是染疫或是打疫苗，每個民眾都很想知道身體狀況，特別是抗體產生狀況，之前政府對於機師專案、其他工會做抗體檢查，但是沒有開放一般民眾自費檢驗，陸陸續續有8家以上機構申請，但是中央沒有明訂指引開放。

黃世傑說明自費抗體檢驗議題。（摘自柯文哲YT）

黃世傑表示，直到這次媒體事件以後，中央在9月22日開專家會議，昨天也有新聞發布，新聞稿的陳述當然是採取綠燈的方式，但是要怎麼執行，還是要等正式公文。

黃補充，如同6月28日開放航空機組員自費檢驗有公文，包含哪些檢驗機構、檢驗原則、試劑、報告、收費原則、怎麼解讀、上傳等，這些需要中央規定下來，若有明確指引，可以趕快公告，讓機構申請，現階段還未正式實施通過前，民眾可能要暫時等一等。