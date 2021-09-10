賴芊合（左）、車冠德演出《新台灣奇案》。（民視提供）

賴芊合有許多哭戲。（民視提供）

由製作人郭美珠率領團隊，孟飛、高玉珊、林乃華、賴芊合、車冠德、黃新皓、金愛荃等人演出《新台灣奇案》，有眼尖網友發現一向喜劇演出的車冠德變成大魔王，他回應表示「當初看劇本時一度很憤怒，因為這角色根本不是人」，但考量未來不一定能再演出大惡魔角色，決定放手一搏。

他坦言拍攝前兩個月一直惡補殺人魔的影集及電影，讓他心情相當低落，甚至影響到真正演出，直到現在殺青後，罪惡感才消失。另一位是首次古裝扮相演出的賴芊合，一出場就讓觀眾驚豔。

她表示，劇中挑戰最大難度就是哭戲超多，常常一場戲拍完收工後，眼睛腫得像麵龜，有時候到隔天起床眼睛還是泡泡的，她說本來害怕哭不出來，但想到角色的坎坷及辛酸，就讓她不由自主的掉眼淚。

被問到印象最深刻的一場戲，她表示一場泡在浴桶裡，要甩頭髮營造唯美感，但當時是假髮，當假髮碰到水時，整顆頭好像變成鉛球一樣，拍完數十次後，脖子因此落枕，一旁的工作人員還很貼心怕熱水都涼了，拚命添加熱水，保持水中的溫度是舒服的。