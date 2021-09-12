趕在新人簽約截止日前夕，富邦悍將12日宣布與今年季中選秀所有球員完成簽約，另外為提升整體戰力，還簽下4名自主培訓球員，第2輪指名的「成德大王」王苡丞以簽約金460萬元、60萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約，與富邦達成加盟共識。

今年在季中選秀會上，共選進狀元江少慶、王苡丞、董子恩、孔念恩、李子強、楊強森、張宥鈞與岳少華等8名球員，在其他4隊陸續公布新人加盟細節後，只剩富邦尚未公布其他新人簽約消息。

富邦悍將新秀董子恩。（富邦悍將提供）

除了日前公布狀元江少慶合約外，今天富邦公布季中選秀其他7名球員合約，內野手王苡丞簽約金460萬元、60萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約；來自平鎮高中、擁有豐富的國手資歷的董子恩簽約金370萬元、60萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約。

來自高雄那瑪夏鄒族的高苑工商外野手孔念恩以簽約金300萬元、50萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的條件，與富邦悍將簽下2.5年合約；2018未能獲選的投手李子強，在提升個人球技並強健心態後今年再次投入選秀，成功受到富邦青睞，給予簽約金250萬元、30萬元激勵獎金及一軍月薪9萬元的1.5年合約內容。

富邦悍將張宥鈞。（富邦悍將提供）

高二轉練投手的楊強森簽約金160萬元、50萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約。有「平鎮校草」之稱外野手張宥鈞簽約金90萬元、30萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約加盟；第8輪指名的岳少華跟隨哥哥弟弟的腳步加入職棒舞台，簽約金40萬元、40萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的條件，與其簽下1.5年合約。

除了季中選秀指名的8名球員全數簽約完成，富邦另邀請捕手范姜永頡、內野手劉俊豪、投手溫展樂與陳冠勳等4名球員以自主培訓合約加入球隊，並皆以一軍月薪7萬元的1.5年合約達成簽約共識。

富邦悍將今年季中一共補進6名投手、3名內野手、2名外野手以及1名捕手，為球隊戰力注入12名新血，除江少慶已擔任一軍先發輪值要角外，其餘球員將於近期向球隊報到並正式投入訓練，迎接成為職業球員後的全新人生篇章。球團也期許新秀們能夠盡快適應職棒生活，早日升上一軍賽場展現身手為球隊貢獻。