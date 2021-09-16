國內首起金金併有新進度！富邦金控董事會今(16)日通過吸收合併日盛金控案，富邦金控將與日盛金控進行現金合併，每股普通股收購價格為13元，並依權息調整至每股普通股現金新台幣12.41元。

富邦金重訊新聞稿指出，富邦金控董事會16日亦決議將於11月5日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並預計於取得金管會核准後訂定合併基準日，將創下「金金併」歷史里程碑。

富邦金控已於今年3月30日完成公開收購日盛金控，並於市場持續買入日盛金控在外流通普通股股權，截至8月27日已累計取得日盛金控56.92%普通股股權。

今日富邦金控董事會通過，擬依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與日盛金控進行現金合併，合併後將以富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司。本合併案之合併對價，依公開收購價格定為日盛金控每股普通股現金新台幣13元(含權息)，並依權息調整至每股普通股現金新台幣12.41元(除權息)。日盛金控8月31日股東常會已通過109年度盈餘分配案，其除權、除息交易日將待日盛金控訂定後公告。

富邦金控表示，富邦金控致力維護所有員工權益，同時期盼儘速整合，發揮營運綜效，待富邦金控及日盛金控雙方臨時股東會通過及主管機關核准後，規劃於2022年第一季完成富邦金控及日盛金控合併，並期於2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。整併之後，將有助於富邦金控提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，創造首宗「金金併」成功典範，並持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之企業願景邁進。