受恒大事件影響，台股今(22日)補跌，終場收在16925點，下殺350點。(資料照)

恒大債務危機衝擊全球股市，台股今(22日)呈現補跌，早盤跳空開低，盤中一度重挫逾400點，跌破半年線，失守萬七大關，電子、傳產、金融股無一倖免，終場加權指數以16925點作收，下殺350點，成交值2930億元，台積電終場收在586元，跌幅2.33%。

受恒大事件影響，嚴重衝擊市場信心，台股開盤下跌80點，以17196點開出後，指數一度下殺至16838點，重挫438點，跌逾2%，半年線、萬七大關均告失守，台積電、聯電、聯發科、中鋼、國泰金、富邦金等權值股都跌逾2%，大盤走勢疲弱。

台積電開盤以586元開出後，盤中一度跌至583元，跌幅近3%，終場收在586元，跌14元，跌幅2.33%；聯電盤中曾拉抬至65元，最後收在64.6元，下跌1元，跌幅1.52%；股王矽力-KY開低後逆勢走高，盤中上漲110元，至4240元，漲逾2%，終場仍收紅，以4175元作收。