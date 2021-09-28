美國科技股走跌，那斯達克指數下挫77.73點，台積電今天股價表現疲弱，早盤一度達新台幣593元，跌破594元季線關卡，下挫9元，市值縮水2333億元。

市場憂心美國國會兩黨僵持局面恐將導致政府停擺，美股跌多漲少，道瓊指數上漲71.37點，那斯達克指數下跌77.73點，費城半導體指數下跌8.48點。

台積電今天股價表現疲弱，開盤跳空摜破600元關卡，至9時33分一度達593元，下跌9元，跌破594元季線關卡，市值縮水2333億元，滑落至15.37兆元，影響大盤指數約76點。

聯電及聯發科今天股價同步走弱，聯電一度達65.3元，下跌1元，跌幅約1.5%；聯發科盤中945元，下跌14元，跌幅約1.45%。

台積電預計10月14日舉行法人說明會，法人普遍預期，台積電第4季營收可望持續攀高，將續創歷史新高紀錄，全年美元營收將成長約24%，明年營運展望是產業景氣重要觀察指標，備受市場關注。（編輯：郭無患）1100928