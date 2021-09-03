兩岸電影展今年主視覺恰巧選用李行（右起）、朱延平的卡通版人物形象。（兩岸電影展提供）

第12屆兩岸電影展明（4日）至9日於台北開展，該影展由上月辭世的導演李行一手扶植而起，如今與他情同父子的導演朱延平扛重任，延續李行愛電影的態度。去年因疫情停辦，今年影展精選5部大陸電影《東北虎》、《又見奈良》、《只是一次偶然的旅行》、《侍神令》及《掬水月在手》限量在台放映，電影票搶手熱賣，讓影迷一睹難得的大銀幕魅力。

朱延平透露，影展在每部片開演前特別加入字卡，向「台灣電影教父」李行致敬。此外，與李行家屬商討後，在台北的影展方面特別選映經典片《街頭巷尾》經典修復版，朱延平說道：「這部片是李導演第一部國語片，也開啟了台灣電影的健康寫實風，也因為這部片大受歡迎，牽起了中影與他合作接下來多部賣座片，所以選定這部電影與觀眾分享。」

談起今年童趣十足的影展主視覺，朱延平透露其實從年初開始，工作人員就著手構思，花了3個月共討論了10個版本才定案，上頭還畫著導演李行的卡通版人物坐在導演椅上，相當傳神。他則笑道：「當初給他看時，本來怕他生氣，結果李導演一看，沒有罵人，更稱讚『拐杖畫得很像』！」

兩岸電影展今年重啟，朱延平則坦言經過一番掙扎，「李導演希望影展除了選映2地的電影外，最重要的是成為兩岸電影人的交流平台。但眼看疫情不會在短時間消失，而大陸電影業界也期望今年影展別再停頓，因此決定在沒互訪的狀態下舉辦，先藉著看片瞭解大陸近況。」影展這回做足防疫準備，此外也準備口罩等防疫小物送給觀眾，相當貼心。

第12屆兩岸電影展4日起至9日於光點華山電影館舉辦，可於全台7-11門市ibon機台、ibon售票系統網站及影展現場服務台皆可購票入場。