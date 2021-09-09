五月天瑪莎擔任「唱 我們的歌 流行音樂故事展」共同策展人。.（臺北市政府文化局提供）

「唱 我們的歌 流行音樂故事展 MUSIC ISLAND STORIES」將於9月18日在臺北流行音樂中心文化館正式登場。 由策展人梁浩軒以及五月天瑪莎、李明道、馬世芳三位共同策展人一同參與。瑪莎見證臺灣流行音樂全盛時期，更有多首膾炙人口歌曲跨越世代傳唱，策展時以歌迷角度出發，選擇最能展現臺灣流行音樂的歌曲與物件。

展覽重現臺北圓環、校園民歌及演唱會現場等多處不同世代音樂場景，並陳列樂曲手稿、歌手樂器服裝及經典黑膠唱片上千件珍貴展品，呈現1930年後臺灣流行音樂自由不羈的多元風貌；同時透過主動推播式語音導覽串接上百首經典歌曲，更邀請音樂教父李宗盛、臺語流行歌曲前輩文夏、金曲獎最佳貢獻獎羅大佑、陳綺貞、張艾嘉、五月天阿信、王力宏，搖滾天王伍佰等14位天王天后為每個展區引言導覽，英語導覽則由新生代歌手 9m88 與 OZI 擔綱，讓觀眾在重量級音樂人帶領下，更深刻感受每一展區與臺灣流行音樂背後故事。

此外，本常設展另一大體驗區「生命的現場-演唱會」，則帶領觀眾走入演唱會現場，重現五月天、TizzyBac、兄弟本色與田馥甄等4組藝人的演唱會超嗨現場，讓觀眾身歷其境，感受音樂現場演出的真實感動。

離開演唱會舞台區，觀眾可走入以演唱會後台最常見的 Truss 舞台工程結構搭建的後台展區，展區掛有知名演唱會舞台設計圖，觀眾可利用手機掃描牆面，以AR擴充實境技術一窺蕭敬騰、伍佰 ＆China Blue、林宥嘉、陳綺貞與盧廣仲等五組藝人的演唱會舞台設計。