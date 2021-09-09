導演蔡明亮的紀錄短片《良夜不能留》入選本屆威尼斯影展「非競賽單元」，台灣時間9日晚上10點半於威尼斯舉行世界首映，本片也是他近期繼VR《家在蘭若寺》、紀錄片《你的臉》與《不散》（4K修復版）之後，再次有作品於威尼斯舉辦世界首映。

因為疫情關係，蔡明亮缺席本屆威尼斯影展，他說：「《良夜不能留》是我的意外之作，也是我對香港這座城市的感嘆與致敬，雖然只是一部短片，我仍慎重其事地參加威尼斯影展，非常遺憾因為疫情的關係，這是我第一次無法親自飛到威尼斯，參與作品的世界首映。」

蔡明亮自2004年的《愛情萬歲》獲得威尼斯影展金獅獎起，多次造訪水都，除了以電影作品參與影展，2007年起也以藝術家身份參與藝術雙年展及建築雙年展。而被問到想要藉由《良夜不能留》帶給觀眾什麼樣的觀影體驗？蔡明亮說：「我自小浸淫在香港電影與時代曲當中，可說是喝香港的奶水長大，在精神上與這座城市有很深的連結，因此當香港發生變動，我雖然是旁觀者，卻依然有很強烈的感受。希望威尼斯的觀眾看過之後，心中能升起一些感觸，也希望他們可以看到，我這幾年來仍持續不斷創作影像作品，越來越自由、不受拘束。」